Установка сплит систем в Краснодаре

Как повесишь - так и заработает, установка сплит систем непосредственно влияет на качество работы, срок службы и бесперебойную работу. Компания «Сплит Краснодар» производит установку сплит-систем, таких как: Centek, Aeronik, Ballu, Carrier, Dantex, Electrolux, Fujitsu, General, GoldStar, Gree, Haier, Hisense, Hitachi, Kentatsu, MDV, Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Neoclima, Panasonic, Royal Clima, Samsung, Shivaki. Условия установки определяется конкретно в каждом случае отдельно, наиболее распространенный способ для бытовых кондиционеров - это стандартная установка.
Установка сплит системы цена
Установка сплит системы цена может значительно отличаться в зависимости от мощности климатического оборудования. Окончательную стоимость можно узнать после осмотра места установки сплит системы. Основное желание покупателя кондиционера или сплит-системы – максимально правильно потратить вкладываемые в товар деньги. Хочется, чтобы температура в квартире была комфортной. Но и о здоровье собственном и членов вашей семьи забывать нельзя.
|№
|Мощность кондиционера
|Стоимость, руб.
|1
|Установка сплит систем 7-8-9-10 модели
|от 2500
|2
|Установка сплит систем 12-14-15 модели
|от 3400
|3
|Установка сплит систем 16-18 модели
|от 3900
|4
|Установка сплит систем 24 модели
|от 4500
|5
|Установка сплит систем 30 модели
|от 5000
|6
|Установка сплит систем в два этапа
|от 4000
Слишком много нюансов, о которых известно лишь специалистам. Конечно, простому потребителю сложно разобраться, а уж тем более сделать всё правильно. Выход? Обратиться в наш магазин, в котором работают прекрасные специалисты, знающие о кондиционерах всё.
Установка сплит систем в два этапа
Подготовительный этап
Установка сплит систем Краснодар в два этапа подразумевает выполнение последовательных работ. На первоначальном этапе производится закладка электрики и межблочных коммуникаций. Также в этот период производится выполнение такой разновидности процесса как инсталляция блока снаружи. С этой целью в перекрытиях и стенах создаются штробы. В результате завершения полностью всех отделочных работ специалисты приступают к выполнению второго этапа, который заключается в монтаже внутренних и внешних блоков. Далее производятся все необходимые пусконаладочные работы. Вследствие этого получается установка сплит систем в несколько этапов. Здесь осуществляется выполнение следующих разновидностей работ:
- Осмотр места, где будет осуществляться установка.
- Штробление стен под необходимые коммуникации для установки внутреннего блока.
- Установка поддерживающих кронштейнов.
- Подготовка стен для укладки фреоновой магистрали.
- Создание главного отверстия в стенке сооружения.
- Укрепление кирпичной стенки наружу под коммуникации.
- Установка наружного блока.
- Прокладка всех необходимых коммуникационных трасс.
- Подготовка к присоединению фреоновой магистрали.
Таким образом, кондиционеры с установкой – это более выгодное приобретение. Ведь, приобретенный кондиционер с монтажом не требует траты слишком большого количества времени на поиски высокопрофессиональной бригады для осуществления последующей установки уже имеющегося в наличии климатического оборудования.
Стоимость дополнительных работ
Стоимость дополнительных работ рассчитывается на объекте. На некоторые дополнительные работы действуют сезонные акции, задавайте вопросы нашим менеджерам.
|№
|Дополнительные услуги
|Стоимость, руб.
|1
|Выезд специалиста для составления сметы
|600
|2
|Повторный выезд монтажных бригад для пусконаладочных работ
|остаток по чеку
|3
|Демонтаж сплит системы 7-8-9-10 модели
|от 1500
|4
|Демонтаж сплит системы 12-14-15 модели
|2000
|5
|Демонтаж сплит системы 24-30
|3000
|6
|Работы альпиниста
|2500
|7
|Применение манипулятора
|2500
|8
|Демонтаж и установка стеклопакета
|от 500
|9
|Демонтаж и установка балкона, навеса…
|Индивидуально
|10
|Штроба кирпич
|от 500 руб. м/п
|11
|Штроба бетон
|от 1000 руб. м/п
|12
|Штроба монолит
|от 1500 руб. м/п
|13
|Пробивка дополнительного отверстия
|от 500
|14
|Установки кабельного канала 60*60
|500
|15
|Удлинение дренажной трубы
|250
|16
|Пайка медной трубы
|1000 руб. за точку
|17
|Заправка сплит системы фреоном R-22
|300 руб. 100 гр.
|18
|Заправка сплит системы фреоном R-410
|400 руб. 100 гр.
|19
|Монтаж дренажного насоса
|1500
|20
|Настройка пульта
|0
|21
|Простой монтажной бригады
|500 руб. час
Демонтаж и установка стеклопакета производится с гарантией. Если стекло треснет, наша компания берет ответственность на себя. Стекло – это очень хрупкий материал, и даже несмотря на все защитные материалы, которым его наносят, оно может треснуть.Второй этап такого процесса, где является приемлемой для огромного количества клиентов, заключается в установке блоков. Демонтаж сплит системы
Помимо установки сплит системы очень важен также и процесс демонтажа. Новый агрегат нередко крепится к месту, где уже ранее находился вышедший из строя прибор. Соответственно, нужно аккуратно снять старый сплит не повредив пространство возле него. А также демонтаж необходим для отправки кондиционера на ремонт в случае утечки фреона или неисправности.
Процедура сама по себе предусматривает снятие всех крепежных элементов, пластиковых коробов, электрической проводки и др. Перед началом демонтажа нужно отключить подачу фреона, а потом перекачать его во внешний блок. Конечно, этот процесс лучше доверить специалистам. Затем перекрывается кран на обратной линии, систему отключают и на клапан крепят заглушку. Необходимо аккуратно закрыть и монтажные отверстия.
Если климатическая система располагается на большой высоте, то без помощи профессионалов со специальным оборудованием обойтись нельзя. Стоимость услуги определяется совокупностью следующего: мощность агрегата, возможность беспрепятственно добраться до его основных узлов, а также не последнюю роль играет высота расположения внешнего и внутреннего блоков.
Хороший демонтаж – результат слаженной работы мастеров и опыт в сфере. Не рискуйте, обращайтесь, и результат вас обязательно порадует!
1. Демонтаж внутреннего блока. Монтаж кондиционера в этом случае подразумевает выполнение ряда работ, где необходимо как отсоединение блока от всей системы, так и полнейшее его снятие.
2. Демонтаж наружного блока. Демонтаж сплит-системы в данной ситуации может быть осуществлен как самостоятельно или с использованием манипулятора, так и с помощью услуг профессиональных альпинистов.
Прайс на установку сплит систем
Окончательную стоимость установки сплит системы можно узнать после осмотра объекта.
|№
|Тип
|5,0 кВт
|7,0 кВт
|10,0 кВт
|12,0 кВт
|1
|Кассетная сплит система
|7500
|8900
|9300
|10500
|2
|Потолочная сплит система
|6900
|9100
|9880
|10500
|3
|Канальная сплит система
|7900
|8800
|9300
|9900
|4
|Колонная сплит система
|5900
|6500
|6300
|6800
Кассетные, потолочные, канальные и колонные сплит системы устанавливаются после предварительного выезда специалиста на место установки.
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