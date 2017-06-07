Сплит Краснодар - сплит системы в Краснодаре
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Установка сплит систем в Краснодаре

Установка сплит систем в Краснодаре

Как повесишь - так и заработает, установка сплит систем непосредственно влияет на качество работы, срок службы и бесперебойную работу. Компания «Сплит Краснодар» производит установку сплит-систем, таких как: Centek, Aeronik, Ballu, Carrier, Dantex, Electrolux, Fujitsu, General, GoldStar, Gree, Haier, Hisense, Hitachi, Kentatsu, MDV, Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Neoclima, Panasonic, Royal Clima, Samsung, Shivaki. Условия установки определяется конкретно в каждом случае отдельно, наиболее распространенный способ для бытовых кондиционеров - это стандартная установка. 

Установка сплит системы цена

Установка сплит системы цена может значительно отличаться в зависимости от мощности климатического оборудования. Окончательную стоимость можно узнать после осмотра места установки сплит системы. Основное желание покупателя кондиционера или сплит-системы – максимально правильно потратить вкладываемые в товар деньги. Хочется, чтобы температура в квартире была комфортной. Но и о здоровье собственном и членов вашей семьи забывать нельзя.

Мощность кондиционераСтоимость, руб.
1Установка сплит систем 7-8-9-10 моделиот 2500
2Установка сплит систем 12-14-15 модели от 3400
3Установка сплит систем 16-18 моделиот 3900
4Установка сплит систем 24 моделиот 4500
5Установка сплит систем 30 моделиот 5000
6Установка сплит систем в два этапаот 4000

Слишком много нюансов, о которых известно лишь специалистам. Конечно, простому потребителю сложно разобраться, а уж тем более сделать всё правильно. Выход? Обратиться в наш магазин, в котором работают прекрасные специалисты, знающие о кондиционерах всё.
Установка сплит систем в Краснодаре

Установка сплит систем в два этапа

Установка сплит-систем в два этапа – это разновидность установки климатического оборудования, который является достаточно популярным при осуществлении в помещении капитального ремонта. В современное время купить сплит систему с установкой не сложно. Причем купить кондиционер можно под любую разновидность помещения и любой модели. А установка сплит в два этапа по собственной стоимости, естественно, хоть и обойдется значительно больше стандартной установки, качество работы – обеспечено. На стоимость в данной ситуации воздействуют такие дополнительные работы как присутствие необходимости в сверлении стен.

Подготовительный этап

Установка сплит систем Краснодар в два этапа подразумевает выполнение последовательных работ. На первоначальном этапе производится закладка электрики и межблочных коммуникаций. Также в этот период производится выполнение такой разновидности процесса как инсталляция блока снаружи. С этой целью в перекрытиях и стенах создаются штробы. В результате завершения полностью всех отделочных работ специалисты приступают к выполнению второго этапа, который заключается в монтаже внутренних и внешних блоков. Далее производятся все необходимые пусконаладочные работы. Вследствие этого получается установка сплит систем в несколько этапов. Здесь осуществляется выполнение следующих разновидностей работ:

- Осмотр места, где будет осуществляться установка.
- Штробление стен под необходимые коммуникации для установки внутреннего блока.
- Установка поддерживающих кронштейнов.
- Подготовка стен для укладки фреоновой магистрали.
- Создание главного отверстия в стенке сооружения.
- Укрепление кирпичной стенки наружу под коммуникации.
- Установка наружного блока.
- Прокладка всех необходимых коммуникационных трасс.
- Подготовка к присоединению фреоновой магистрали.
Таким образом, кондиционеры с установкой – это более выгодное приобретение. Ведь, приобретенный кондиционер с монтажом не требует траты слишком большого количества времени на поиски высокопрофессиональной бригады для осуществления последующей установки уже имеющегося в наличии климатического оборудования.

Стоимость дополнительных работ

Стоимость дополнительных работ рассчитывается на объекте. На некоторые дополнительные работы действуют сезонные акции, задавайте вопросы нашим менеджерам.      

Дополнительные услугиСтоимость, руб.  
1Выезд специалиста для составления сметы600
  2  Повторный выезд монтажных бригад для пусконаладочных работ  остаток по чеку
3Демонтаж сплит системы 7-8-9-10 моделиот 1500
4Демонтаж сплит системы 12-14-15 модели2000
5Демонтаж сплит системы 24-303000
6Работы альпиниста2500
7Применение манипулятора2500
8Демонтаж и установка стеклопакетаот 500
9Демонтаж и установка балкона, навеса…Индивидуально
10Штроба кирпичот 500 руб. м/п
11Штроба бетонот 1000 руб. м/п
12Штроба монолитот 1500 руб. м/п
13Пробивка дополнительного отверстияот 500
14Установки кабельного канала 60*60500
15Удлинение дренажной трубы250
16Пайка медной трубы1000 руб. за точку
17Заправка сплит системы фреоном R-22300 руб. 100 гр.
18Заправка сплит системы фреоном R-410400 руб. 100 гр.
19Монтаж дренажного насоса1500
20Настройка пульта0
21Простой монтажной бригады500 руб. час

Демонтаж и установка стеклопакета производится с гарантией. Если стекло треснет, наша компания берет ответственность на себя. Стекло – это очень хрупкий материал, и даже несмотря на все защитные материалы, которым его наносят, оно может треснуть.Второй этап такого процесса, где является приемлемой для огромного количества клиентов, заключается в установке блоков. Демонтаж сплит системы

Помимо установки сплит системы очень важен также и процесс демонтажа. Новый агрегат нередко крепится к месту, где уже ранее находился вышедший из строя прибор. Соответственно, нужно аккуратно снять старый сплит не повредив пространство возле него. А также демонтаж необходим для отправки кондиционера на ремонт в случае утечки фреона или неисправности.

Процедура сама по себе предусматривает снятие всех крепежных элементов, пластиковых коробов, электрической проводки и др. Перед началом демонтажа нужно отключить подачу фреона, а потом перекачать его во внешний блок. Конечно, этот процесс лучше доверить специалистам. Затем перекрывается кран на обратной линии, систему отключают и на клапан крепят заглушку. Необходимо аккуратно закрыть и монтажные отверстия.

Если климатическая система располагается на большой высоте, то без помощи профессионалов со специальным оборудованием обойтись нельзя. Стоимость услуги определяется совокупностью следующего: мощность агрегата, возможность беспрепятственно добраться до его основных узлов, а также не последнюю роль играет высота расположения внешнего и внутреннего блоков.

Хороший демонтаж – результат слаженной работы мастеров и опыт в сфере. Не рискуйте, обращайтесь, и результат вас обязательно порадует!

1. Демонтаж внутреннего блока. Монтаж кондиционера в этом случае подразумевает выполнение ряда работ, где необходимо как отсоединение блока от всей системы, так и полнейшее его снятие.
2. Демонтаж наружного блока. Демонтаж сплит-системы в данной ситуации может быть осуществлен как самостоятельно или с использованием манипулятора, так и с помощью услуг профессиональных альпинистов.

Прайс на установку сплит систем

Окончательную стоимость установки сплит системы можно узнать после осмотра объекта.

Тип5,0 кВт  7,0 кВт 10,0 кВт  12,0 кВт 
Кассетная сплит система7500 8900 930010500
2Потолочная сплит система6900 9100 988010500
3Канальная сплит система7900 880093009900
4Колонная сплит система5900650063006800

Кассетные, потолочные, канальные и колонные сплит системы устанавливаются после предварительного выезда специалиста на место установки.

Установка сплит систем в Краснодаре — где лучше заказать?

Компания «Сплит Краснодар» производит быструю, недорогую и качественную установку сплит систем в Краснодаре. Благодаря опыту и мастерству наших монтажных бригад, установка занимает минимальное количество времени, профессиональное оборудование позволяет установить сплит-систему любого типа из категории товаров. Пока не пришло знойное лето - заказывайте установка сплит систем домой или в офис!

Установка Вашего климатического оборудования быстро, качественно и недорого, обращайтесь к нашим специалистам по телефонам: +7(861)245-888-7, +7(988)245-888-7

Сплит Краснодар

Установка сплит систем в Краснодаре
Сплит Краснодар