Установка сплит систем в Краснодаре

Как повесишь - так и заработает, установка сплит систем непосредственно влияет на качество работы, срок службы и бесперебойную работу. Компания «Сплит Краснодар» производит установку сплит-систем, таких как: Centek, Aeronik, Ballu, Carrier, Dantex, Electrolux, Fujitsu, General, GoldStar, Gree, Haier, Hisense, Hitachi, Kentatsu, MDV, Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Neoclima, Panasonic, Royal Clima, Samsung, Shivaki. Условия установки определяется конкретно в каждом случае отдельно, наиболее распространенный способ для бытовых кондиционеров - это стандартная установка.

Установка сплит системы цена

Установка сплит системы цена может значительно отличаться в зависимости от мощности климатического оборудования. Окончательную стоимость можно узнать после осмотра места установки сплит системы. Основное желание покупателя кондиционера или сплит-системы – максимально правильно потратить вкладываемые в товар деньги. Хочется, чтобы температура в квартире была комфортной. Но и о здоровье собственном и членов вашей семьи забывать нельзя.

№ Мощность кондиционера Стоимость, руб. 1 Установка сплит систем 7-8-9-10 модели от 2500 2 Установка сплит систем 12-14-15 модели от 3400 3 Установка сплит систем 16-18 модели от 3900 4 Установка сплит систем 24 модели от 4500 5 Установка сплит систем 30 модели от 5000 6 Установка сплит систем в два этапа от 4000



Слишком много нюансов, о которых известно лишь специалистам. Конечно, простому потребителю сложно разобраться, а уж тем более сделать всё правильно. Выход? Обратиться в наш магазин, в котором работают прекрасные специалисты, знающие о кондиционерах всё.

Установка сплит систем в два этапа

Установка сплит-систем в два этапа – это разновидность установки климатического оборудования, который является достаточно популярным при осуществлении в помещении капитального ремонта. В современное время купить сплит систему с установкой не сложно. Причем купить кондиционер можно под любую разновидность помещения и любой модели. А установка сплит в два этапа по собственной стоимости, естественно, хоть и обойдется значительно больше стандартной установки, качество работы – обеспечено. На стоимость в данной ситуации воздействуют такие дополнительные работы как присутствие необходимости в сверлении стен.

Подготовительный этап

Установка сплит систем Краснодар в два этапа подразумевает выполнение последовательных работ. На первоначальном этапе производится закладка электрики и межблочных коммуникаций. Также в этот период производится выполнение такой разновидности процесса как инсталляция блока снаружи. С этой целью в перекрытиях и стенах создаются штробы. В результате завершения полностью всех отделочных работ специалисты приступают к выполнению второго этапа, который заключается в монтаже внутренних и внешних блоков. Далее производятся все необходимые пусконаладочные работы. Вследствие этого получается установка сплит систем в несколько этапов. Здесь осуществляется выполнение следующих разновидностей работ:

- Осмотр места, где будет осуществляться установка.

- Штробление стен под необходимые коммуникации для установки внутреннего блока.

- Установка поддерживающих кронштейнов.

- Подготовка стен для укладки фреоновой магистрали.

- Создание главного отверстия в стенке сооружения.

- Укрепление кирпичной стенки наружу под коммуникации.

- Установка наружного блока.

- Прокладка всех необходимых коммуникационных трасс.

- Подготовка к присоединению фреоновой магистрали.

Таким образом, кондиционеры с установкой – это более выгодное приобретение. Ведь, приобретенный кондиционер с монтажом не требует траты слишком большого количества времени на поиски высокопрофессиональной бригады для осуществления последующей установки уже имеющегося в наличии климатического оборудования.

Стоимость дополнительных работ

Стоимость дополнительных работ рассчитывается на объекте. На некоторые дополнительные работы действуют сезонные акции, задавайте вопросы нашим менеджерам.

№ Дополнительные услуги Стоимость, руб. 1 Выезд специалиста для составления сметы 600 2 Повторный выезд монтажных бригад для пусконаладочных работ остаток по чеку 3 Демонтаж сплит системы 7-8-9-10 модели от 1500 4 Демонтаж сплит системы 12-14-15 модели 2000 5 Демонтаж сплит системы 24-30 3000 6 Работы альпиниста 2500 7 Применение манипулятора 2500 8 Демонтаж и установка стеклопакета от 500 9 Демонтаж и установка балкона, навеса… Индивидуально 10 Штроба кирпич от 500 руб. м/п 11 Штроба бетон от 1000 руб. м/п 12 Штроба монолит от 1500 руб. м/п 13 Пробивка дополнительного отверстия от 500 14 Установки кабельного канала 60*60 500 15 Удлинение дренажной трубы 250 16 Пайка медной трубы 1000 руб. за точку 17 Заправка сплит системы фреоном R-22 300 руб. 100 гр. 18 Заправка сплит системы фреоном R-410 400 руб. 100 гр. 19 Монтаж дренажного насоса 1500 20 Настройка пульта 0 21 Простой монтажной бригады 500 руб. час

Демонтаж и установка стеклопакета производится с гарантией. Если стекло треснет, наша компания берет ответственность на себя. Стекло – это очень хрупкий материал, и даже несмотря на все защитные материалы, которым его наносят, оно может треснуть.Второй этап такого процесса, где является приемлемой для огромного количества клиентов, заключается в установке блоков. Демонтаж сплит системы

Помимо установки сплит системы очень важен также и процесс демонтажа. Новый агрегат нередко крепится к месту, где уже ранее находился вышедший из строя прибор. Соответственно, нужно аккуратно снять старый сплит не повредив пространство возле него. А также демонтаж необходим для отправки кондиционера на ремонт в случае утечки фреона или неисправности.

Процедура сама по себе предусматривает снятие всех крепежных элементов, пластиковых коробов, электрической проводки и др. Перед началом демонтажа нужно отключить подачу фреона, а потом перекачать его во внешний блок. Конечно, этот процесс лучше доверить специалистам. Затем перекрывается кран на обратной линии, систему отключают и на клапан крепят заглушку. Необходимо аккуратно закрыть и монтажные отверстия.

Если климатическая система располагается на большой высоте, то без помощи профессионалов со специальным оборудованием обойтись нельзя. Стоимость услуги определяется совокупностью следующего: мощность агрегата, возможность беспрепятственно добраться до его основных узлов, а также не последнюю роль играет высота расположения внешнего и внутреннего блоков.

Хороший демонтаж – результат слаженной работы мастеров и опыт в сфере. Не рискуйте, обращайтесь, и результат вас обязательно порадует!

1. Демонтаж внутреннего блока. Монтаж кондиционера в этом случае подразумевает выполнение ряда работ, где необходимо как отсоединение блока от всей системы, так и полнейшее его снятие.

2. Демонтаж наружного блока. Демонтаж сплит-системы в данной ситуации может быть осуществлен как самостоятельно или с использованием манипулятора, так и с помощью услуг профессиональных альпинистов.

Прайс на установку сплит систем

Окончательную стоимость установки сплит системы можно узнать после осмотра объекта.

№ Тип 5,0 кВт 7,0 кВт 10,0 кВт 12,0 кВт 1 Кассетная сплит система 7500 8900 9300 10500 2 Потолочная сплит система 6900 9100 9880 10500 3 Канальная сплит система 7900 8800 9300 9900 4 Колонная сплит система 5900 6500 6300 6800 Кассетные, потолочные, канальные и колонные сплит системы устанавливаются после предварительного выезда специалиста на место установки.

Установка сплит систем в Краснодаре — где лучше заказать?

установку сплит систем в Краснодаре. Благодаря опыту и мастерству наших монтажных бригад, установка занимает минимальное количество времени, профессиональное оборудование позволяет установить сплит-систему любого типа из категории товаров. Пока не пришло знойное лето - заказывайте установка сплит систем домой или в офис! Компания «Сплит Краснодар» производит быструю, недорогую и качественную. Благодаря опыту и мастерству наших монтажных бригад, установка занимает минимальное количество времени, профессиональное оборудование позволяет установить сплит-систему любого типа из категории товаров. Пока не пришло знойное лето - заказывайте установка сплит систем домой или в офис!

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