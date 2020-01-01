Сплит Краснодар - сплит системы в Краснодаре
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Сплит система Kentatsu KSGX26HFAN1-BL-KSRX26HFAN1

Купить «Сплит система Kentatsu KSGX26HFAN1-BL-KSRX26HFAN1» c доставкой и установкой. Купить качественные климатические приборы у нас вы можете за несколько минут.

41 100руб
37800 В наличии
37 800руб
Отзывы: 0
Сплит система Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB

Купить «Сплит система Lessar LS-HE09KNA2AB / LU-HE09KNA2AB» c доставкой и установкой. Купить качественные климатические приборы у нас вы можете за несколько минут.

43 578руб
37000 В наличии
37 000руб

Купить сплит систему кондиционер в Краснодаре

Современный мир – это комфорт во всем, и без кондиционера его обеспечить невозможно. Все жители солнечного Краснодарского края и Адыгеи об этом знают. Ведь здесь лето такое же жаркое, как в странах Африки. И единственный выход спастись от зноя – купить сплит систему с доставкой и установкой. Не знаете, где приобрести качественную, но недорогую климатическую технику? Нужно ее установить, но не имеете соответствующих навыков? Спокойно! «Сплит Краснодар» - это магазин, который поможет вам с выбором и установкой сплит систем.
Мы сэкономим ваше время и деньги, благодаря тому, что:
• подберем оптимальную модель техники с учетом площади помещения, ваших финансовых возможностей и вкуса;
• установим кондиционер бесплатно;
• предложим купить сплит систему в Краснодаре с гарантией, что не даст повода усомниться в качестве реализуемой нами техники;
• окажем весь спектр услуг в комплексе: предоставим возможность купить сплит, доставим его, смонтируем систему, оформим гарантию, проведем сервисное обслуживание сплит системы, включая дезинфекцию кондиционера, дозаправку и др.;
• окажем помощь в случае, если необходим ремонт и диагностика сплит-системы;
• предложим такой сплит, цена которого конкурентная на отраслевом рынке региона;
• отнесемся к вам, как другу, и индивидуально подойдем к решению уже нашей проблемы.

Сплит системы что это такое?

Сплит-системы (англ. split — «разъединять») — кондиционеры, аппарат кондиционирования воздуха (СКВ), состоящий из двух, трех и даже четырех блоков: уличного (компрессорного агрегата) и внутреннего (испарителя). Уличный (наружный) блок устанавливается на улице вблизи окна или балкона. Внутренний блок состоит из охлаждающего конденсатора и блока управления. Сплит системы – это самые популярные конструкции кондиционеров на сегодняшний день, и «Сплит Краснодар» заботится о том, чтобы его клиенты были обеспечены таким комфортом. Если вам нужен низкий уровень шума при минимальном расходе электроэнергии и максимальной производительности, то мы предоставим лучшие сплит системы в Краснодаре на ваш выбор.

Как сэкономить при покупке?

Конечно же! Ведь «Сплит Краснодар» реализует свою продукцию именно со склада, что дает вам возможность купить сплит систему оптом и в розницу по стоимости, которая будет значительно ниже, чем в местных магазинах бытовой техники и не только.
У нас всегда в продаже приборы таких мировых брендов, как Mitsubishi, Centec, Hitachi, Ballu, Electrolux и др. Если вдруг вам захочется купить сплит-систему, а такой не окажется на нашем складе, мы готовы заказать ее у поставщиков именно для вас.
Постоянное наличие техники на складе дает возможность вам исключить вариант мошенничества в случае с предоплатой, снижает расходы, в результате отсутствия необходимости пересылки. А ведь предложения на Авито или других сайтах купить сплит недорого под заказ как раз в этом и проигрывают.
Мы предлагаем своим клиентам не переплачивать – приобретать технику с нашего склада по цене от 9900 р. за кондиционер и от 2500 руб. за монтаж. Купить сплит систему можно прямо у нас на сайте в режиме онлайн или же по телефонам, указанным в разделе «Контакты».
Мы охватываем такие города, как: Тамань, Геленджик, Кабардинка, Туапсе, Джугба, Анапа, Витязево, Дивноморск, Новороссийск, Небуг, Архипо-Осиповка, Лазаревское и не только. Убедительно рекомендуем довериться нам и стать постоянным клиентом, ведь так наши услуги станут для вас еще дешевле!
Возможность сэкономить есть так же у тех, кто хочет купить сплит системы оптом. И чем больше партия, тем дешевле!

Лучшие кондиционеры сезона 2020

Интернет-магазин «Сплит Краснодар» постоянно проводит мониторинг покупательских предпочтений, чтобы соответственно обновлять ассортимент лучших кондиционеров. В каталоге брендов компании более 1400 моделей климатического оборудования. Чтобы определить, какой кондиционер лучше, менеджеры провели анализ статистики продаж каждой. Выяснилось, что потребители в первую очередь обращают внимание на функциональность, долговечность и бесшумность конструкции.

Кондиционер года - это сплит-система Ballu

В каталоге «Сплит Краснодар» 45 моделей этой линии по цене от 13900 руб. до 68505 руб., и все они отличаются высокой производительностью, долговечностью (расчетный ресурс 10-12 лет) и тихой работой (до 32 дБ). В течение 2017 года жители Краснодарского края купили более 14 тысяч кондиционеров Ballu.

Лидер по продажам - кондиционеры Centek

Сплит-системы Centek заняли заслуженное 2 место с результатом более 10 тысяч штук. Линия представлена 12 моделями в ценовом диапазоне от 11900 руб. до 67800 руб. Отличительными особенностями кондиционеров этого бренда является неинверторный тип, более устойчивый к скачкам напряжения в электросети, шумность (от 24 до 32 дБ), генератор анионов и антибактериальный фильтр Silver (не во всех моделях).

Кондиционер electrolux - лидер в премиум сегменте

Бренд Electrolux занимает 3 место – его предпочли более 6 тысяч клиентов Сплит Краснодар. 35 моделей стоимостью от 14900 руб. до 78100 руб. обеспечивают своим владельцам бесшумность (до 26 дБ), эффективность (класс А++) и стильный современный дизайн интерьера.

Сплиты lessar в Краснодаре: надежный партнер в климате

Купить недорогой кондиционер Lessar предпочли 2000 клиентов. Среди 15 моделей с ценовым диапазоном 15105-64805 руб. особенно востребованными были сплит системы с дополнительными функциями (ионизация, очищение воздуха и т.п.) и оригинальными дизайнерскими решениями для внутреннего блока.

Сплит система hisense - холод для аристократов!

Кондиционер Hisense, купить который в  компании «Сплит Краснодар» можно от 15350 руб., выбрали 1200 покупателей. При этом их интересовало сниженное энергопотребление в режиме ожидания (1 Вт), плазменная очистка воздуха, интеллектуальная система разморозки внешнего блока и возможность выбора предпочтительного режима сна из 4 автоматических программ.

5 важных преимуществ интернет-магазина Сплит Краснодар

За годы своей работы мы доказали свою конкурентоспособность. Ведь компания «Сплит Краснодар» имеет такие преимущества:
1. Мы качественно ремонтируем кондиционеры, гарантийный срок которых закончился в то время, когда случилась поломка. Стоимость диагностики при этом не сильно ударит по карману.
2. Наши сотрудники все делают в кратчайшие сроки. Доставка и установка сплит систем займет не более двух дней.
3. Цены на реализуемую нами технику действительно низкие за счет работы с поставщиками и продаж со склада напрямую. Поэтому у нас всегда есть в наличии недорогие сплит-системы.
4. Мы не забываем заботиться о вашей технике даже после ее реализации. Качественное обслуживание кондиционеров – одна из наших фирменных «фишек».
5. У нас работают только опытные монтажники, которые знают, как правильно установить определенную модель климатической техники, не нанеся вреда окружающему пространству.
«Сплит Краснодар» не предлагает своим клиентам купить откровенно некачественный товар, даже по самым низким ценам. Ведь это отразится не только на самих покупателях, но и на нашей репутации. Но не все так честны. На форумах активно обсуждалась, например, продукция, реализуемая Леруа Марлен. Этот продавец предлагал самые дешевые кондиционеры. Однако отзывы о них люди оставляли не самые лестные. Мы же знаем, насколько некачественные комплектующие влияют на длительность работы прибора и его эффективность. Они буквально сводят надежность техники на нет. Предлагаемые нами бюджетные модели кондиционеров Centek и Баллу дадут вам реальную, а не фиктивную экономию.

Почему доверяют именно нам?

Приятно, что предпочтения покупателей прогнозируются менеджментом «Сплит Краснодар», и компания может поставить кондиционер заказчику в кратчайшие сроки. Все сотрудники интернет-магазина являются настоящими профессионалами в своей области, и могут оказать клиенту всестороннюю помощь по выбору. Достаточно знать площадь помещения, нуждающегося в кондиционировании, и обратиться за консультацией онлайн или по указанным на сайте контактам. Специалист поможет сделать расчет необходимой мощности кондиционера, определить предпочтительный тип и дополнительные функции для обеспечения комфорта эксплуатации в рамках обозначенного вами ценового диапазона. Производители кондиционеров постоянно совершенствуют климатическое оборудование, но в «Сплит Краснодар» знают об этом всё, наш магазин уже реализовал тысячи сплит-систем. И представьте себе, никто ни разу не пожаловался на их работу. Возможно ли это? Конечно! Когда за дело берутся наши профессионалы, положительный результат гарантирован. Мы устанавливаем кондиционеры при помощи специального дорогостоящего оборудования, проводим продажу сплит систем, как положено по инструкции и даем правильные советы своим клиентам. Нашему опыту можно доверять!

Еще не решили где купить сплит систему в Краснодаре? Не получается определиться с моделью? Покупайте в интернет-магазине «Сплит Краснодар» - лучшие цены и качественный сервис мы гарантируем! Звони прямо сейчас +7(988)245-888-7

Клиенты о нас
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Анастасия Романова
Анастасия Романова

Купила я значит кондиционер. Долго не понимала зачем вообще эти штуковины, но теперь не представляю как без неё жить. Это просто супер вещь на все случаи жизни. Зимой вас согревает, а летом охлаждает. Плюс ко всему затрачивает мало энергии, что очень выгодно. Короче кондиционеры в быту - очень полезная вещь.

Егор Чёрный
Егор Чёрный

Кондиционер , считай, в самый пик лета сломался, и сломался не по детски. Очень сильно воял плесенью и не охлаждал.Решил положиться на профессионалов Сплит Краснодар и не пожалел.Ребята оперативно работали не доставляя никакого дискомфорта с расспросами и т.п.  Чинили кондиционер 1 час и после их работы сплит система просто летала! Огромное спасибо!

Алексей Билюков
Алексей Билюков

Большое спасибо Сплит Краснодар за моечку кондиционера. Оказывается, что долго немытый кондиционер становится рассадником всяких болячек. Нам, как семье с ребёнком, срочно пришлось вызывать мастеров и наш выбор пал на Сплит Краснодар. И мы не ошиблись! Ребята действительно большие молодцы. Приехали, поколдовали и уехали , оставили только чистейший кондиционер и хорошее настроение, спасибо!

Рената Безгубва
Рената Безгубва

Очень благодарна компании за кондиционер Балу. Ну во-первых он имеет очень красивый и современный дизайн и при этом не сильно выделяется среди остальной обстановки. Во-вторых постоянно поддерживает заданную температуру в доме. Но при этом не воняет и не тарахтит. Короче, сплит система определённо стоит своих денег, так что советую.

Игорь Хан
Игорь Хан

Заказал я значит у ребят кондиционер Фужицу. Как только мы его распаковали, было понятно что техника чественная. Работает очень даже неплохо, у нас например, летом целыми сутками. Имеет очень симпатичный дизайн и кучу разных функций. Так что компанию всем советую, обращайтесь, не пожалеете!

Артём Корниенко
Артём Корниенко

Лично мне помимо кондиционера очень понравилось обслуживание. Ребята большие молодцы, кондиционер висит ровно, не шумит. Также монтажники не оставили после себя мусор. Всё сработано очень быстро, не доставили никаких хлопот. То есть Всё как раньше, только теперь висит кондиционер и приятно охлаждает.

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Кондиционеры: вред или польза?

Если кратко, то определённо от климатической техники одна польза. Но так как эта тема окутана множеством мифов, следует дать несколько развёрнутых ответов на вопрос о вреде кондиционера. Вникнув в тему, вы сможете адекватно подойти к выбору и покупке такой техники.

Жара и умственные способности человека

В Гарвардском университете были проведены исследования о влиянии температурного фактора на умственные способности человека. В рекомендациях по результатам исследований говорится, что офисным работникам для эффективного труда, а детям и студентам для успешного усвоения изучаемого материала в жару нужна система охлаждения воздуха. 

Готовь сани летом, а кондиционер Весной

Весна – время чудесное. Природа начинает оживать и просыпаться от зимнего сна. Наш интернет-магазин предлагает, не дожидаясь лета, начать готовить «сани» к следующему холодному сезону. Наше уникальное предложение – это покупка кондиционеров, работающих в режимах как охлаждения, так и обогрева, со скидкой 5 %.

Стоимость и цены на установку сплит-систем 2020

Оптимальное решение для владельца квартиры, дома, офисных помещений – купить кондиционер с установкой. Наши специалисты обладают необходимыми знаниями и навыками – они посоветуют подходящие сплит системы отзывы о которых только положительны и подкреплены опытом использования, и качественно выполнят установку.

Когда лучше устанавливать кондиционер?

В жилых помещениях, кондиционеры стали монтировать еще на этапе стройки в новых жилых комплексах. Но если вы проживаете в помещении, в котором нет кондиционера, зачастую встает вопрос: где купить сплит систему? Стоимость кондиционеров в центральном регионе.

Акции и скидки на кондиционеры: Как не облажаться с покупкой

Сплит-система являются разновидностью оборудования, которое состоит из нескольких блоков. Но первым вопросом, который волнует современных покупателей, принято считать следующий: насколько большой является стоимость установки этого оборудования? 

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Сплит-системы с бесплатной установкой: миф или реальность?

Таким образом, бесплатный монтаж сплит-систем – это сказка для неопытных и невнимательных потребителей, которые готовы с легкостью расстаться со своими деньгами. Если вы решили купить сплит систему, то обращайте основное внимание на качество самого оборудования, и уже в последнюю очередь на дополнительные бесплатные услуги.

Комфортно ли заниматься умственным трудом или учиться в жару?

Интересный факт: наибольшая разница в результатах была зафиксирована тогда, когда произошел спад жары, и температура составляла около 25 по Цельсию на улице. Правда, в некондиционируемых комнатах она оставалась повышенной.

Весенние акции на сплит системы и кондиционеры

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Где купить сплит-систему в Краснодаре?

В монтажных и ремонтных работах мы используем дорогое профессиональное оборудование. Большой оборот компании позволяет совершать оптовые закупки, а также достигнутые за годы работы дилерские соглашения с производителями позволяют реализовывать качественную продукцию по низким ценам, без накруток магазина.

Новогодние скидки 2020 на сплит-системы

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Кондиционер Ballu серия Olympio Edge — On/Off

Цены на представленные товары равны ценам фабрики каталога. Вы найдете здесь кондиционеры стоимостью от 13 900 руб. до 68 500 руб. Все они от известных фирм, таких как «Ballu». В карточке, прилагающейся к каждому товару нашего онлайн-каталога, можно найти описание множества технических параметров изделия.

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