Купить сплит систему кондиционер в Краснодаре

Современный мир – это комфорт во всем, и без кондиционера его обеспечить невозможно. Все жители солнечного Краснодарского края и Адыгеи об этом знают. Ведь здесь лето такое же жаркое, как в странах Африки. И единственный выход спастись от зноя – купить сплит систему с доставкой и установкой. Не знаете, где приобрести качественную, но недорогую климатическую технику? Нужно ее установить, но не имеете соответствующих навыков? Спокойно! «Сплит Краснодар» - это магазин, который поможет вам с выбором и установкой сплит систем.

Мы сэкономим ваше время и деньги, благодаря тому, что:

• подберем оптимальную модель техники с учетом площади помещения, ваших финансовых возможностей и вкуса;

• установим кондиционер бесплатно;

• предложим купить сплит систему в Краснодаре с гарантией, что не даст повода усомниться в качестве реализуемой нами техники;

• окажем весь спектр услуг в комплексе: предоставим возможность купить сплит, доставим его, смонтируем систему, оформим гарантию, проведем сервисное обслуживание сплит системы, включая дезинфекцию кондиционера, дозаправку и др.;

• окажем помощь в случае, если необходим ремонт и диагностика сплит-системы;

• предложим такой сплит, цена которого конкурентная на отраслевом рынке региона;

• отнесемся к вам, как другу, и индивидуально подойдем к решению уже нашей проблемы.

Сплит системы что это такое?

Сплит-системы (англ. split — «разъединять») — кондиционеры, аппарат кондиционирования воздуха (СКВ), состоящий из двух, трех и даже четырех блоков: уличного (компрессорного агрегата) и внутреннего (испарителя). Уличный (наружный) блок устанавливается на улице вблизи окна или балкона. Внутренний блок состоит из охлаждающего конденсатора и блока управления. Сплит системы – это самые популярные конструкции кондиционеров на сегодняшний день, и «Сплит Краснодар» заботится о том, чтобы его клиенты были обеспечены таким комфортом. Если вам нужен низкий уровень шума при минимальном расходе электроэнергии и максимальной производительности, то мы предоставим лучшие сплит системы в Краснодаре на ваш выбор.

Как сэкономить при покупке?

Конечно же! Ведь «Сплит Краснодар» реализует свою продукцию именно со склада, что дает вам возможность купить сплит систему оптом и в розницу по стоимости, которая будет значительно ниже, чем в местных магазинах бытовой техники и не только.

У нас всегда в продаже приборы таких мировых брендов, как Mitsubishi, Centec, Hitachi, Ballu, Electrolux и др. Если вдруг вам захочется купить сплит-систему, а такой не окажется на нашем складе, мы готовы заказать ее у поставщиков именно для вас.

Постоянное наличие техники на складе дает возможность вам исключить вариант мошенничества в случае с предоплатой, снижает расходы, в результате отсутствия необходимости пересылки. А ведь предложения на Авито или других сайтах купить сплит недорого под заказ как раз в этом и проигрывают.

Мы предлагаем своим клиентам не переплачивать – приобретать технику с нашего склада по цене от 9900 р. за кондиционер и от 2500 руб. за монтаж. Купить сплит систему можно прямо у нас на сайте в режиме онлайн или же по телефонам, указанным в разделе «Контакты».

Мы охватываем такие города, как: Тамань, Геленджик, Кабардинка, Туапсе, Джугба, Анапа, Витязево, Дивноморск, Новороссийск, Небуг, Архипо-Осиповка, Лазаревское и не только. Убедительно рекомендуем довериться нам и стать постоянным клиентом, ведь так наши услуги станут для вас еще дешевле!

Возможность сэкономить есть так же у тех, кто хочет купить сплит системы оптом. И чем больше партия, тем дешевле!

Лучшие кондиционеры сезона 2020

Интернет-магазин «Сплит Краснодар» постоянно проводит мониторинг покупательских предпочтений, чтобы соответственно обновлять ассортимент лучших кондиционеров. В каталоге брендов компании более 1400 моделей климатического оборудования. Чтобы определить, какой кондиционер лучше, менеджеры провели анализ статистики продаж каждой. Выяснилось, что потребители в первую очередь обращают внимание на функциональность, долговечность и бесшумность конструкции.

Кондиционер года - это сплит-система Ballu

В каталоге «Сплит Краснодар» 45 моделей этой линии по цене от 13900 руб. до 68505 руб., и все они отличаются высокой производительностью, долговечностью (расчетный ресурс 10-12 лет) и тихой работой (до 32 дБ). В течение 2017 года жители Краснодарского края купили более 14 тысяч кондиционеров Ballu.

Лидер по продажам - кондиционеры Centek

Сплит-системы Centek заняли заслуженное 2 место с результатом более 10 тысяч штук. Линия представлена 12 моделями в ценовом диапазоне от 11900 руб. до 67800 руб. Отличительными особенностями кондиционеров этого бренда является неинверторный тип, более устойчивый к скачкам напряжения в электросети, шумность (от 24 до 32 дБ), генератор анионов и антибактериальный фильтр Silver (не во всех моделях).

Кондиционер electrolux - лидер в премиум сегменте

Бренд Electrolux занимает 3 место – его предпочли более 6 тысяч клиентов Сплит Краснодар. 35 моделей стоимостью от 14900 руб. до 78100 руб. обеспечивают своим владельцам бесшумность (до 26 дБ), эффективность (класс А++) и стильный современный дизайн интерьера.

Сплиты lessar в Краснодаре: надежный партнер в климате

Купить недорогой кондиционер Lessar предпочли 2000 клиентов. Среди 15 моделей с ценовым диапазоном 15105-64805 руб. особенно востребованными были сплит системы с дополнительными функциями (ионизация, очищение воздуха и т.п.) и оригинальными дизайнерскими решениями для внутреннего блока.

Сплит система hisense - холод для аристократов!

Кондиционер Hisense, купить который в компании «Сплит Краснодар» можно от 15350 руб., выбрали 1200 покупателей. При этом их интересовало сниженное энергопотребление в режиме ожидания (1 Вт), плазменная очистка воздуха, интеллектуальная система разморозки внешнего блока и возможность выбора предпочтительного режима сна из 4 автоматических программ.

5 важных преимуществ интернет-магазина Сплит Краснодар

За годы своей работы мы доказали свою конкурентоспособность. Ведь компания «Сплит Краснодар» имеет такие преимущества:

1. Мы качественно ремонтируем кондиционеры, гарантийный срок которых закончился в то время, когда случилась поломка. Стоимость диагностики при этом не сильно ударит по карману.

2. Наши сотрудники все делают в кратчайшие сроки. Доставка и установка сплит систем займет не более двух дней.

3. Цены на реализуемую нами технику действительно низкие за счет работы с поставщиками и продаж со склада напрямую. Поэтому у нас всегда есть в наличии недорогие сплит-системы.

4. Мы не забываем заботиться о вашей технике даже после ее реализации. Качественное обслуживание кондиционеров – одна из наших фирменных «фишек».

5. У нас работают только опытные монтажники, которые знают, как правильно установить определенную модель климатической техники, не нанеся вреда окружающему пространству.

«Сплит Краснодар» не предлагает своим клиентам купить откровенно некачественный товар, даже по самым низким ценам. Ведь это отразится не только на самих покупателях, но и на нашей репутации. Но не все так честны. На форумах активно обсуждалась, например, продукция, реализуемая Леруа Марлен. Этот продавец предлагал самые дешевые кондиционеры. Однако отзывы о них люди оставляли не самые лестные. Мы же знаем, насколько некачественные комплектующие влияют на длительность работы прибора и его эффективность. Они буквально сводят надежность техники на нет. Предлагаемые нами бюджетные модели кондиционеров Centek и Баллу дадут вам реальную, а не фиктивную экономию.

Почему доверяют именно нам?

Приятно, что предпочтения покупателей прогнозируются менеджментом «Сплит Краснодар», и компания может поставить кондиционер заказчику в кратчайшие сроки. Все сотрудники интернет-магазина являются настоящими профессионалами в своей области, и могут оказать клиенту всестороннюю помощь по выбору. Достаточно знать площадь помещения, нуждающегося в кондиционировании, и обратиться за консультацией онлайн или по указанным на сайте контактам. Специалист поможет сделать расчет необходимой мощности кондиционера, определить предпочтительный тип и дополнительные функции для обеспечения комфорта эксплуатации в рамках обозначенного вами ценового диапазона. Производители кондиционеров постоянно совершенствуют климатическое оборудование, но в «Сплит Краснодар» знают об этом всё, наш магазин уже реализовал тысячи сплит-систем. И представьте себе, никто ни разу не пожаловался на их работу. Возможно ли это? Конечно! Когда за дело берутся наши профессионалы, положительный результат гарантирован. Мы устанавливаем кондиционеры при помощи специального дорогостоящего оборудования, проводим продажу сплит систем, как положено по инструкции и даем правильные советы своим клиентам. Нашему опыту можно доверять!

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